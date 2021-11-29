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Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:07

Muğla için fırtına uyarısı!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Muğla için fırtına uyarısında bulundu. Muğla genelinde güney güneybatı yönlerinden beklenen fırtınanın saate 90, yüksek kesimlerde 100 kilometreye kadar ulaşacağı belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Muğla için fırtına uyarısında bulundu. Muğla genelinde güney güneybatı yönlerinden beklenen fırtınanın saate 90 kilometreye kadar ulaşacağı belirtildi. Fırtınanın 30 Kasım akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (Salı) Muğla il genelinde güney güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir."

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Muğla için fırtına uyarısı!
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