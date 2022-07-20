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Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:32 Son Güncelleme: 20.7.2022 16:41

Muğla Valiliği’nden Knidos için tanıtım atağı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu noktada yer alan Knidos Antik Kenti, en güzel tatil noktalarından biri.  3 bin yılı aşan geçmişiyle bilinen Knidos Antik Kenti, ziyaretçilerini büyülüyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla Valiliği’nden Knidos için tanıtım atağı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu noktada yer alan Knidos Antik Kenti, en güzel tatil noktalarından biri. 3 bin yılı aşan geçmişiyle bilinen Knidos Antik Kenti, her yıl yüzbinlerce turisti ağırlıyor. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, eski dünyanın tıp merkezi Knidos ziyaretçilerini büyülüyor.

Antik kentte yürütülen kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuluyor. Devam eden keşif ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte elde edilen sütun ve çeşitli yapılar, vinç yardımıyla özenle orijinal yerlerine konuluyor. Muğla Valiliği sosyal medya hesaplarında büyüleyici antik kentin görsellerini paylaşarak turistleri davet etti.

ANTİK KENT HAKKINDA

Kuruluşu, M.Ö. 13. yüzyıllara uzanan kent, elde edilen verilere göre MÖ 4. yüzyıldan itibaren sanat, kültür, sağlık ve dini merkez olarak ünlendi. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği Tekir Burnu'nda konumlanmış kent, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olarak kabul ediliyor. Knidos, ticari nedenlerle M.Ö. 4. yüzyılda yarımadanın uç noktasına, bugünkü görkemli kalıntıların izlendiği yere taşınmış. Ziyaretçilerine uzun bir gezi parkuru sunan kentte; Yuvarlak Tapınak, Dionysos Stoası ve Tapınağı, Apollon tapınağı, Bolukrates Çeşmesi ve ziyaretçileri ilk karşılayan yaklaşık beş bin kişi kapasiteli küçük tiyatrosu başlıca kalıntılar olarak yer alıyor.

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Muğla Valiliği’nden Knidos için tanıtım atağı
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