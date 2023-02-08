Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da deprem bölgesine destekler artarak sürüyor
Giriş Tarihi: 8.2.2023 17:47 Son Güncelleme: 8.2.2023 18:01

Muğla’da deprem bölgesine destekler artarak sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hemen ardından Muğla’dan bölgeye arama kurtarma ekipleri, tıbbı malzeme, iş makineleri gibi ihtiyaç duyulan ekipmanlar Muğla Valiliği koordinasyonunda AFAD, kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde karayolu ve askeri gemilerle bölgeye gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da deprem bölgesine destekler artarak sürüyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Meclis Başkanı H. Koray Özcan ile A. Menaf Kıyanç ve Mustafa Kale Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Deprem Bölgesine yapılacak yardım çalışmalarına destek olmak ve bölgede ihtiyaç duyulan ekipmanların temini konularının istişare edildiği ziyarette Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ve Meclis Başkanı Koray Özcan tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Muğla Valiliği koordinesinde yapılan yardımlarda kolilerin belli standartlara göre hazırlandığı, bu sayede yardımların ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede ulaştırıldığı belirtildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş Muğla Valiliği koordinasyonunda ilk etapta iş makinelerini bölgeye sevk ettik. Gıda ve ihtiyaç malzemelerinin yanında barınma için konteyner temin ettik. İlk etapta 26 konteyneri hazırladık bölgeye sevk etmeye başladık. Üyelerimizin destekleriyle konteyner ve gıda yardımlarımız artarak devam edecektir. Çalışmalarımıza destek olan tüm üyelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Muğla il genelinde bugüne kadar kamu, özel sektör, gönüllü ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile toplam 950 personel ve 321 araç, arazi aracı ve iş makinesi depremden etkilenen illere sevk edildi.

10 ilimizde yaşanan depremin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, vatandaşlarımıza mümkün olan en kısa zamanda yardımları ulaştırabilmek için gerekli koordinasyonu ilk andan itibaren sağlandığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı "Valiliğimiz koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle iş birliği ve dayanışma içerisinde ihtiyaç duyulan ekipmanları temin ederek bölgeye sağlıklı bir şekilde ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Yardım ve destekte bulunan tüm vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Muğla’da deprem bölgesine destekler artarak sürüyor
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