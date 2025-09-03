Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza! Ağaca çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, araçta bulunan 73 yaşındaki Meryem Okuyucu ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla'nun Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Huesniye An Morkoyun (75) yönetimindeki HN AH 1999 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı.

YARALI KADIN TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Meryem Okuyucu, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Okuyucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

