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Giriş Tarihi: 8.10.2022 22:42

Muğla'da heyecanlandıran keşif: Tarlasını sürerken 2400 yıllık oda mezar buldu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı.

Zeki ÖZKESKİN
Muğla’da heyecanlandıran keşif: Tarlasını sürerken 2400 yıllık oda mezar buldu

Eski taşlara rastlayan tarla sahibi B. K.' nin hemen Milas müzesine haber vermesi üzerine olay yerine uzmanların gelerek kazı başlattığı öğrenildi. Bunun üzerine olay yerinde Jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu ifade ediliyor.
Arkeologların kontrolünde iki gün yapılan titiz çalışmalar sonucunda, yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi mezar odası tespit edildi.
Olay yerinde ortaya çıkan ve M.Ö 4 üncü yüzyıla ait Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen tarihi yapının oda mezarı şeklinde aile mezarı olabileceği öğrenildi.
Bölgede yaşayanların büyük ilgi gösterdiği kazı sırasında bulunan mezarın yaklaşık olarak 3.5 , 4 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğinde olabileceği belirtiliyor.
Ayrıca mezar kapağı olarak kullanılan taşların birbirine kilitli olduğu görülüyor. Bu tür kazılarda bir çok lahit tipi mezar kapağı tek parça olarak bulunurken bu mezarın farlı bir kapağı ve yapı şekli olduğu görülüyor.
Yetkililer çalışmalarını özenle yürütürken, çevreyi gözlemleyen vatandaşların görüşlerine göre mezarın daha önceki dönemlere soyulmadığı tahmin ediliyor.

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Muğla'da heyecanlandıran keşif: Tarlasını sürerken 2400 yıllık oda mezar buldu
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