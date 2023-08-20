Muğla’da kahreden kaza: 2 ölü, 7 yaralı!

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sermin Gülen ile İsmail Behemoğlu'nun cenazeleri da incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.