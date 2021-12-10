Muğla’da minibüste çekilen görüntü büyük tepki toplamıştı: Kaymakam o anları kaydeden Şeyma ağırladı!

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sait Demir'in şoför kartını iptal etti, idari işlem başlattı.

Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görüntüyü çeken Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i makamında ağırladı. Kaymakamlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz 6 Aralık akşamı kıyafetleri kirli diye minibüsten indirilmek istenen yolcu ile şoför arasında yaşanan diyaloğu görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i Kaymakamımız Bilgehan Bayar makamında misafir etti. Kaymakamımız, göstermiş olduğu cesaret için Şeyma Hanım'a teşekkür etti. Kaymakamız ayrıca, bu tür olayların bur daha tekrarlanmamasını temenni etti" denildi.