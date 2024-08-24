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Giriş Tarihi: 24.8.2024 19:27 Son Güncelleme: 24.8.2024 19:49

Muğla’da silahla yağma: 2 gözaltı

Muğla’nın Ula ilçesinde gerçekleşen iki kişinin silahla yağmaya teşebbüsten 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da silahla yağma: 2 gözaltı

Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleşen iki kişinin silahla yağmaya teşebbüs olayıyla ilgili olarak detyalı çalışma yapıldı. Bu kapsamda 25 kamera 8 PTS kayıtları incelendi. Şüpheli şahısların olay yerine 48 NG 290 plakalı beyaz araçla iki kişi olarak geldikleri tespit edildi. Şüpheliler, Menteşe'deki Muslihittin Mahallesi Sosyal Kültürel Alanda araç ile birlikte yakalandı. Şüpheli G.Y arkadaşı Y.B.T. ile 16 Ağustos'ta Ağrı'dan Muğla'ya tatile geldiklerini aracı Muğla merkezde kiraladıkları paraları bittiklerinden dolayı eylemi gerçekleştirdiğini beyan etti. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan 1 âdet üzerinde silah ve 9 âdet fişek ele geçirildi.

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Muğla’da silahla yağma: 2 gözaltı
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