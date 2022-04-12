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Giriş Tarihi: 12.4.2022 08:36

Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi

Muğla’da tarihi eser operasyonunda ’lejyoner kılıcı’ ele geçirildi

Muğla'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma askeri (lejyoner) kılıcı ve çok sayıda sikke ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ç.'nin (46) evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı. Ula ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde H.Ç.'nin evine düzenlenen operasyonda; Roma dönemine ait 18 sikke, 1 lejyoner kılıcı, 1 tarama cihazı, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tarihi eserler Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi
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