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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:12

Muğla'da trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA
Muğla’da trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'daki kaza Kavakçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki H.Ç idaresindeki 09 UE 642 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole yuvarlandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi sonucunda bölgeye sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada araç sürücüsü H.Ç ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki H.G. yaralandı. Diğer yolcu 78 yaşındaki Ali Çolak ise ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Muğla'da trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı
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