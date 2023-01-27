Muğla’da trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada araç sürücüsü H.Ç ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki H.G. yaralandı. Diğer yolcu 78 yaşındaki Ali Çolak ise ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.