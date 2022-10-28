Muğla’da yer sofrası katliamında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı

Muğla Seydikemer'in Çatak Mahallesinde akşam yemeği sırasında Buhuroğlu ailesine, husumetli akrabaları Recep Buhuroğlu (26) tarafından silahlı saldırı yapılmıştı. Buhuroğlu, aralarında husumet olduğu ileri sürülen amcası Adnan Buhuroğlu (55) ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu (29) ile Yasin Buhuroğlu'nu (29) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Buhuroğlu., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili açılan davanın 6'ncı duruşması görüldü. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sadece müştekiler ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Tutuklu sanık Recep Buhuroğlu, Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'nden getirilirken, 15 yaşındaki kardeşi A.F.B. ise duruşmaya İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

2 AĞIR MÜEBBET VE 24 YIL HAPİS

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Buhuroğlu'nun yargılandığı davanın 6'ncı duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, katil zanlısı tutuklu sanık Recep Buhuroğlu'nu (26), iki ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Buhuroğlu'nun tasarlayarak kasten adam öldürmekten, Adnan Buhuroğlu ve Yasin Buhuroğlu için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öldürülen Yasin Buhuroğlu için ise haksız tahrik uygulanıp 24 yıl hapis cezası verildi.

KARDEŞE 33 YIL

Suça iştirakten yargılanan A.F.B. için ise tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesi ile yaş indirimi de yapılıp Adnan Buhuroğlu için 12, Yasin Buhuroğlu için 12 ve Tahsin Buhuroğlu için de 9 yıl hapis cezası verildi. A.F.B, toplamda 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.