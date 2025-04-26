Muğla’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yapılan ikamet aramasında; 3 kilo 551 gram esrar maddesi, 113 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele getirildi.



Operasyonlarda 4 şüpheliye Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı.