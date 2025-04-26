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Giriş Tarihi: 26.4.2025 15:49 Son Güncelleme: 26.4.2025 15:51

Muğla’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu tamirlerine yönelik operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yapılan ikamet aramasında; 3 kilo 551 gram esrar maddesi, 113 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele getirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheliye Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

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Muğla’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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