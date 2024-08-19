Muğla’daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Saat 13.24 de eş zamanlı olarak Yatağan Yava Mahallesi ve Ula ilçesi sırtlarında ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüme kaydediyor. Her iki yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale ediliyor.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından dolayı belediyeden iki mahalleyi tahliye çağrısı geldi. Ayrıca iş makinesi ve su tankeri olanların yangınla mücadeleye destek vermesi istendi. Yatağan'da Nebiköy, Kayırlı ve Ramada bu üç köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi.

ARI KOVANINDAN ÇIKTI

Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Yava Mahallesinde saat 12.00 sıralarında 108 ada 53 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş.'nin 65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrasında körükleri yaktıkları kısımdan yangın büyüyerek yayıldığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler M.Ş. ve İ.Ş. Bilinçli Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, 19 Ağustos'ta Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecek. Havanın kararmasıyla Ula ve Yatağan ilçelerinde süre orman yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürdü. Olağanüstü çaba sarf edilen yangın söndürme çalışmalarında 4 gece görüşlü gece görüşlü helikopter görev aldı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman ve belediye ekiplerinin orman yangınıyla mücadelesine bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Seferberlik halinde süren yangınla mücadelede bölgedeki firmaların iş makinaları da görev aldı. Yangınla mücadeleye destek için tankerler ve beton mikserleri için destek sağlandı. Gece boyunca süren yangını söndürme çalışmalarından iyi haber geldi. Yatağan ve Ula'daki orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Bakan Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda Kontrol Altına Alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında. Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor" ifadelerini kullandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla Ula yangınının soğutma çalışmaları sırasında rüzgârın da etkisiyle zaman zaman alevlenmeler ve parlamalar oldu. Ekiplerin müdahalesi hem alevlenmelere hem de yanan alanların soğutma çalışmaları şeklinde devam ediyor.