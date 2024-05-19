Muğlalı öğrenciler anısına fidan dikildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri için kampüs içinde yer alan Yamaç Park'ta fidan dikildi. Dikilen 11 fidanın üzerine 11 öğrencinin ismi yazıldı. Etkinliğe MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerini üniversitede yaşatmak istediklerini söyleyen MSKÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk, "Öğrencilerimizin isimlerini yaşatmak istedik. Onlar bizimle birlikte yaşamaya devam edecekler" diye konuştu. MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ise, "Bu dikilen fidanlar sizden sonra gelecek öğrencilerimize hatıra olarak kalacaktır" dedi.