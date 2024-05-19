Haberler Yaşam Haberleri Muğlalı öğrenciler anısına fidan dikildi
Giriş Tarihi: 20.5.2024

Muğlalı öğrenciler anısına fidan dikildi

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğlalı öğrenciler anısına fidan dikildi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri için kampüs içinde yer alan Yamaç Park'ta fidan dikildi. Dikilen 11 fidanın üzerine 11 öğrencinin ismi yazıldı. Etkinliğe MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerini üniversitede yaşatmak istediklerini söyleyen MSKÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk, "Öğrencilerimizin isimlerini yaşatmak istedik. Onlar bizimle birlikte yaşamaya devam edecekler" diye konuştu. MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ise, "Bu dikilen fidanlar sizden sonra gelecek öğrencilerimize hatıra olarak kalacaktır" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğlalı öğrenciler anısına fidan dikildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA