Muğla’nın 4 ilçesine doğalgaz

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi, Kayıkseki mevkiinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sabah saatlerinde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarına başladı. 14 tır ile taşınan borular, Elmalı-Ortaca arasında ana hat olarak döşeniyor. Karaçulha Mahalle Muhtarı Ömer Ongün, çalışmaların yalnızca Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Muğla'nın Ortaca ilçesi arasındaki ana hat inşası kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

2 Kasım 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca'ya doğalgaz boru hattı çekileceği belirtilmişti.