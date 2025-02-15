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Giriş Tarihi: 15.2.2025 16:39 Son Güncelleme: 15.2.2025 17:40

Muğla’nın 4 ilçesine doğalgaz

BOTAŞ, Antalya Korkuteli ile Muğla Ortaca arasında ana hat döşeme çalışmalarına başladı. Bu sayede Muğla’nın 4 ilçesine doğalgaza kavuşacak.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’nın 4 ilçesine doğalgaz

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi, Kayıkseki mevkiinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sabah saatlerinde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarına başladı. 14 tır ile taşınan borular, Elmalı-Ortaca arasında ana hat olarak döşeniyor. Karaçulha Mahalle Muhtarı Ömer Ongün, çalışmaların yalnızca Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Muğla'nın Ortaca ilçesi arasındaki ana hat inşası kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

2 Kasım 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca'ya doğalgaz boru hattı çekileceği belirtilmişti.

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Muğla’nın 4 ilçesine doğalgaz
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