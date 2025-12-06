Haberler Yaşam Haberleri Muğla’nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Muğla’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Muğla’nın turistik ilçeleri şiddetli yağışa teslim olurken, yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Muğla'nın turistik ilçeleri şiddetli yağışa teslim olurken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Yılanlı Dağı'nda başlayan kar yağışıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Menteşe ilçesinde bir kaç gündür etkili olan yağmur şeklindeki yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Muğla'nın en yüksek yeri olan Göktepe'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı üzerine her yıl böldüğü gibi kar meraklısı vatandaşlar, karlı alanları fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı zirvedeki kar yağışı sürüyor.

