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Giriş Tarihi: 22.8.2022 22:29 Son Güncelleme: 22.8.2022 22:44

Muhammed’in ölümüne neden olan kaymakam tahliye edildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kullandığı araçla çarptığı 13 yaşındaki Muhammed Çelik’in ölümüne neden olan Gerçüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Muhammed’in ölümüne neden olan kaymakam tahliye edildi

Batman'ın Gerçüş ilçe kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, 15 Temmuz'da Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinde Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yapılan muayenede alkollü olduğu belirlenen kaymakam Sinanoğlu, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde çıkan kararname ile görevinden uzaklaştırılan kaymakam Sinanoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların yaptığı başvuru üzerine sanık Server Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararının ardından Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tutuklu olan eski Gerçüş Kaymakamı Server Sinanoğlu salıverildi. Sinanaoğlu'nun yargılanmasına önünüzdeki aylarda başlanacağı belirtildi.

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Muhammed’in ölümüne neden olan kaymakam tahliye edildi
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