Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Giriş Tarihi: 29.8.2023 16:33 Son Güncelleme: 29.8.2023 17:06

Son dakika: Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı

Son dakika haberi: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yarışacaklarını duyurarak, Balıkesir ve Nazilli belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı.

Son dakika: Muharrem İnce’den flaş yerel seçim kararı

Mayıs seçimlerinden önce 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan, seçime günler kala adaylığını geri çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimlerden sonraki en kapsamlı açıklamasını yaptı.

YEREL SEÇİM KARARI:

Parti Meclisi ve il başkanlarıyla toplantı yaparak seçim sürecini değerlendirdiklerini belirten İnce, "Oylama sonucunda Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışma kararı aldık, yarışacağız" dedi.

2 ADAYI AÇIKLADI

Muharrrem İnce, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde partisinin iki belediye başkan adayını da açıkladı. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazlli Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyeceklerine de yanıt veren İnce, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" dedi.

CHP'nin kaset kumpasını reddederek adaylıktan çekilmişti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi destekleme çağrılarına olumsuz yönde cevap veren İnce, adaylığını duyurmuştu. İnce, CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarının ardından ise adaylıktan çekilmişti. İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Sen tek adamsın, 20 yıl yenilsen de partinin başından gitmezsin Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor Muhrarrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti Muharrem İnce’ye kumpasta Whatsapp mesajları ortaya çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA