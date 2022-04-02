Muhit ‘Kuşlar’ dosyasıyla baharı selamlıyor

EDEBİYAT ve fikir dünyamızda önemli bir yer tutan Muhit, nisan sayısında "Kuşlar" dosyası ile baharı selamlıyor. Dosya, Mustafa Özel'in "Kur'an-ı Kerim'de Kuşlar" yazısı ile açılıyor. Ömür Ceylan, "Osmanlı Kuşları Neden Severdi?" sorusunun cevabını veriyor. Ceylan'ı "Şiirimize Tüneyen Kuşlar" başlıklı yazısıyla Hüseyin Akın takip ediyor. Türkülerimizdeki kuşları Cemal Kurnaz, sultanlara ad veren kuşları Haşim Şahin kaleme alıyor. Serçeyi Berat Demirci, turnayı Dursun Çiçek, leyleği Muhsin Macit, sakayı İbrahim Tenekeci, martıyı Abdulkadir Erkal, kuş evlerini ise Zafer Çınar yazıyor.