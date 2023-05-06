Mühürlettiği bahçeden develeri için ot biçtirdi

Aydın'da kır bahçesi ve düğün salonu işletmecisi Ferhat Madran'a yumruk atıp hakarette bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl hapsi istenen, kadın personeline şiddet uyguladığı için de 60 gün uzaklaştırma cezası alan İyi Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yeni bir skandala imza attı. Kaya tarafından mühürlenen kır bahçesinin mührünü koparıp, telleri keserek içeri giren belediye çalışanı Arif Çinğ, bahçedeki otları biçerken yakalandı. Çinğ, Kaya'nın talimatıyla develeri için ot biçtiğini itiraf etti.