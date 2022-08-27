Mükemmel Eşleşme 7. Bölüm izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle full HD

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜM ÖZETİ

Dizide Ece, Pınar'ın evine Mevsim'in özel İngilizce ders hocası olarak girmiş ve kendini ailenin tüm üyelerine bir hayli sevdirmiştir. Zaman geçtikçe iyice evin kızı haline gelen Ece, Pınar'ın da çok yakın arkadaşı haline gelmiştir. Artık Pınar, bütün dertlerini onunla paylaşıyor, Kerem'le ilgili bir sorun yaşadığında ilk ona anlatıyordur.

Evdeki herkesin tüm sorunlarını çözen, herkesin derdine koşan Ece, artık bu aile için vazgeçilmez ve çok sevilen biri olmuştur. Daha da önemlisi çok güvenilir biri haline gelmiştir. Artık Ece için Kerem ve Pınar'ı ayırmak daha da kolaydır.