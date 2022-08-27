Mükemmel Eşleşme 7. Bölüm izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle full HD

TRT ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Mükemmel Eşleşme dizisi, yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her cumartesi günü izleyicisiyle buluşan dizi, sıcak bir aile hikayesini ekranlara taşıyor. Diziyi yayın akışı saatinde izleyemeyecek olanlar ise Mükemmel Eşleşme 7. Bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Yapımda bu hafta Pınar'ın evine Mevsim'in özel İngilizce ders hocası olarak giren Ece, zaman geçtikçe iyice evin kızı haline gelir. Pınar'ın da çok yakın arkadaşı haline gelen Ece, artık Kerem ve Pınar'ı ayırmaya daha yakındır. İşte Mükemmel Eşleşme 7. Bölüm izle ekranı ve bu haftaki bölüme dair merak edilenler...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin son bölümünü izlemek için:
MÜKEMMEL EŞLEŞME 7. BÖLÜM İZLE: https://www.trt1.com.tr/diziler/mukemmel-eslesme
Dizide Ece, Pınar'ın evine Mevsim'in özel İngilizce ders hocası olarak girmiş ve kendini ailenin tüm üyelerine bir hayli sevdirmiştir. Zaman geçtikçe iyice evin kızı haline gelen Ece, Pınar'ın da çok yakın arkadaşı haline gelmiştir. Artık Pınar, bütün dertlerini onunla paylaşıyor, Kerem'le ilgili bir sorun yaşadığında ilk ona anlatıyordur.
Evdeki herkesin tüm sorunlarını çözen, herkesin derdine koşan Ece, artık bu aile için vazgeçilmez ve çok sevilen biri olmuştur. Daha da önemlisi çok güvenilir biri haline gelmiştir. Artık Ece için Kerem ve Pınar'ı ayırmak daha da kolaydır.