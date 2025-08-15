Mülteci aileye dolandırıcı tuzağı

Adana'da yaşayan Suriye uyruklu Ahmed J. ve ailesi dolandırıcıların tuzağına düştü. Ahmed J.'yi arayan bir kişi, kendisini İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli memur olarak tanıtıp kurum binasına çağırdı. Ahmed J. evden ayrıldıktan sonra bu kez de eşi Maram J.'yi arayıp, kendini polis olarak tanıtan bir kişi, "Eşiniz silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Para ve altınları gelecek sivil polise teslim edin" dedi. Kadın, 1 milyon 250 bin lira değerindeki altın ve dövizi Süleyman A.'ya teslim etti. Ahmed J. dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.Polis şüpheliyi, altınlarla birlikte yakaladı.