Mumyayı bir yıl saklamışlar

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, bir erkek mumyayı satmaya çalışırken yakalanan şüpheliler, H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, dün öğle saatlerinde Bor Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, H.G.'nin evinde ele geçirilen mumyayı yaklaşık bir yıl önce Tyana Antik Kenti'nden çıkardığı ve o zamandan bu zamana kadar çeşitli evlerde yer değiştirerek saklayıp satmaya çalıştıkları belirlendi. Hıristiyanlığın erken döneminden kalma olduğu tahmin edilen mumyanın kime ait olduğu ise uzmanların incelemelerini tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.