Murat Ülker: Dijital şiddetin farkında mısınız?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, geçtiğimiz günlerde kadına yönelik dijital şiddete dikkat çekmek amacıyla başlattığı farkındalık çalışmalarını yeni bir paylaşımla sürdürdü. Birleşmiş Milletler'in (BM) "Dünyayı Turuncuya Boya" (Orange the World) kampanyasına verdiği desteği yineleyen Ülker, Yıldız Holding'in kapsayıcı iş modellerinin BM Genel Kurulu'nda örnek gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TURUNCU KRAVAT VE ŞAL İLE FARKINDALIK"

BM'nin 25 Kasım–10 Aralık tarihleri arasında yürüttüğü kampanya kapsamında turuncunun farkındalık rengi olarak seçildiğini hatırlatan Murat Ülker, katıldığı ödül törenlerinde turuncu kravat ve şal kullanarak bu mesajı desteklediğini belirtti. Ülker, Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Töreni ve İlim Yayma Ödülleri gibi prestijli organizasyonlarda verdiği bu sessiz mesajın, Ertuğrul Özkök ve Dilek Güngör gibi gazetecilerin köşe yazılarına taşınmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

"KAPSAYICI MODELİMİZ VAKA ANALİZİ OLDU"

Murat Ülker, paylaşımında Yıldız Holding'in fırsat eşitliği ve kapsayıcı iş modellerine verdiği öneme de geniş yer ayırdı. Klasik satın alma yaklaşımını dönüştürerek kadın çiftçilerin güçlendiği ve kadın girişimcilerin görünürlüğünün arttığı bir tedarik zinciri oluşturduklarını vurgulayan Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"STEM alanlarında genç kadınların daha fazla temsil edildiği kapsayıcı bir değer zinciri oluşturuyoruz. Bu yaklaşımımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda örnek gösterilmesi ve London Business School tarafından vaka analizi yapılması bizler için önemli bir iftihardır. Ayrıca UN Women panelinde Kamu İlişkileri Genel Müdürümüz Begüm Mutuş'un modelimizi anlatması da büyük bir gurur kaynağı oldu."

"DİJİTAL ŞİDDETLE MÜCADELE ANCAK FARK EDEREK MÜMKÜN"

Dijital şiddetin kadın, erkek, genç ve yaşlı herkesi etkileyen ortak bir sorun olduğuna dikkat çeken Murat Ülker, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Gönül ister ki herkes, dijital dünyanın sunduğu fırsatlar kadar taşıdığı riskleri de doğru okuyabilsin. Çünkü dijital şiddetle mücadele ancak fark ederek mümkün."