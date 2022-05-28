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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Müsilaj’da gözaltı sayısı 263’e çıktı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Müsilaj’da gözaltı sayısı 263’e çıktı
Sahil şeridindeki kentlerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eşzamanlı yapılan ve "Müsilaj" operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 263'e çıktı. 52 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Aramalarda; 175 tabanca, 41 tüfek, 2630 fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ele geçirildi.

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Müsilaj’da gözaltı sayısı 263’e çıktı
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