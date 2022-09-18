Müslüman olan 10 İngiliz Konya’da: İslam’ı yerinde incelemek harika

Türkiye'ye ikinci kez geldiğine değinen Colins, "Türkiye'deki her şeye neredeyse aşık oldum. İnsanları namaz vaktinde camiye gitmeleri, koşmaları dikkatimi çekti. Konya'da da İslam'ın izlerini görmek, yerinde incelemek harika. Bu programla İslam hakkında çok fazla bilgi edindim. İnanılmaz faydalı oldu. İslam sanatlarının hayatıma büyük etkisi oldu." diye konuştu.

"İSLAM ÜMMETİYLE TANIŞMA ANLAMINDA ÇOK MUTLUYUM"

İngilizce öğretmeni Louısa İsabelle Fenton (40) da yakın çevresinde Müslüman arkadaşları olduğunu, İslam'a uzun süredir merak duyduğunu kaydetti.

Çevresindeki Müslümanların nezaketi ve saygısının kendisini etkilediğine işaret eden Fenton, "İslam felsefesi ve inancına dair araştırmalarım oldu. Bundan etkilendim ve yaklaşık 2 yıl önce Müslüman oldum. Ailem de mutlu oldu, negatif tepkileri olmadı. Bu programa başvurduğumuz için şanslıyız. İslam ümmetiyle tanışma anlamında çok mutluyum. Buradaki ilgiden ve misafirperverlikten dolayı gözlerim yaşarıyor." ifadesini kullandı.

Psikoterapist Tımothy Masters (41) ise üç ay önce İslamiyet'i seçtiğini söyledi.

Müslüman olmasının 20 yılı aşkın bir sürenin sonucu olduğunu anlatan Masters, "Bu süreçte bazı işaretler gördüm. İslami eğitime sahip olmadığım için bunların ne olduğunu anlamadım. Müslüman arkadaşlarımın ciddi yardımı oldu. Bu yıl ramazan ayında oruç tuttum. Yetişkin biri olarak İslam'ı kabul ettim. Kalbime gelen bu işareti reddetmek yerine bu yaşımda İslam'ı seçtim." diye konuştu.

Masters, manevi huzura kavuştuğunu vurgulayarak, "Mahalle camisinde Müslüman oldum. Yatsı namazıydı, imam Müslüman olacağımı söyleyince şaşırdı. Şehadet getirdikten sonra çevredeki Müslümanlar beni kucakladılar, sarıldılar, tebrik ettiler. Böyle bir şeyi hiç tahmin etmiyordum. Yoğun, duygusal anlar yaşadım. Çok mutlu oldum." dedi.