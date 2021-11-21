‘Müslüme’nin acısını yüreğimde hissettim’

Konya’da, 5.5 yıldan bu yana haber alınamayan Yasin’in annesi Ümmü Şahin, “Müslüme’nin ölüm haberini duyunca sanki Yasin’immiş gibi canım yandı. O acıyı yüreğimde hissettim” ded
Konya'nın Akören ilçesinde o dönem 6 yaşında olan ve evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin, 5.5 yıldır bulunamadı. Yıllardır oğlunun yolunu gözleyen Ümmü Şahin "Müslüme'nin ölüm haberini duyunca sanki Yasin'immiş gibi canım yandı. O acıyı yüreğimde hissettim. Allah yakınlarına sabır versin. 'Belki benim oğlumun da bir mezarı olur' diye içime umut doğdu" ifadelerini kullandı. Akören ilçesine bağlı Belkuyu mahallesinde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı.. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, Ankara'dan gelerek çalışma yaptı. Ancak yine de bir ize rastlanılmadı.
'KEŞKE BİR MEZARI OLSA'
Yıllardır oğlunu yolunu gözleyen anne Ümmü Şahin, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10'uncu gün cesedi bulunan Müslüme Yağal için çok üzüldüğünü söyledi. Anne Şahin, "Müslüme yavrumuza çok üzüldüm. 'İnşallah bulunur' diye çok dua ettim. Bu yavrumuz bulunup, ailesine kavuşsun istedim. Ancak ölüm haberini duyunca Yasin'mmiş gibi acı hissettim. Allah yakınlarına sabır versin. Bir yandan da 'En azından bir mezarı var' diye kendimi avutuyorum. Ben yıllardır 'Çocuğumun ölüsü bile olsa getirseler de bir mezarı olsa' diyorum. En azından mezarına gidip dua ederim, oğlumla dertleşirim. 5.5 yıldır dinmeyen bir acı girdabının ortasındayız. Başka Müslüme'ler başka Yasin'ler ailelerinden koparılmasın" şeklinde konuştu.