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Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:39 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:24

Muş’ta 7 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

Türkiye'de ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümü gerçekleştirildiği Muş’ta ekim alanı artan üründe 7 bin ton rekolte alınması ekonomiye yaklaşık 100 milyon lira hedefleniyor.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta 7 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ekimi yapılan ayçiçeği tarlaları, ovayı altın sarısına boyadı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi, yaklaşık 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptığını ifade etti. Muş'ta hem yağlık hem de çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği hatırların yapıldığını söyledi.

Özel bir firma tarafından 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini Gün, şunları kaydetti: "Bunun yanında bulanık ilçesinde çiftçiler tarafından 5 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiği öngörülmektedir. İnşallah dekara 200 kilogram gibi bir rekolte beklemekteyiz ve il ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayacağını" ifadelerini kullandı.

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Muş’ta 7 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
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