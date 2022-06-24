Muş’ta ambulans traktöre çarptı: 5 kişi yaralandı

Kaza, Bulanık- Ahlat karayolu üzerinde bulunan Güllüova Mahallesi yakınlarında meydanda geldi. Bulanık ilçesinden Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesine hasta götüren Abdulbari Ç. yönetimindeki 49 AC 747 plakalı ambulans, dönüş yolunda Bulanık-Ahlat karayolunun 10. kilometresinde Güllova Mahallesi mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Metin Y. yönetimindeki 49 AAD 180 plakalı saman yüklü traktöre çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada ambulans sürücüsü Abdulbari Ç., sağlık personelleri Adem Y. (23), Mücahit Ş. (25) ile traktör şoförü Metin Y. ve traktörde bulunan Fatih Y. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartamayınca olay yerine Bulanık Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralılar uzun uğraşlar sonucunda sıkıştıkları ambulansın içerisinden çıkartıldı. Bulanık Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan hastalar, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.