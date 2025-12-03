Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli tutuklandı
Muş'un Bulanık ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanlarında kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bulanık ilçesindeki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ile Bulanık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, K.Ç, E.Ç. ve S.Ç. adlı şüphelileri kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazı yapılan yerde dedektör, çapa, kürek ve dedektöre ait plastik kürek, kulaklık ve çekiç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

