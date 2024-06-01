Muş’ta kahvesinde içilen çayın demini saklayarak çiçekler gübre olarak kullanıyor

Merkez kültür mahallesinde kahve işleten Yılmaz Alak, bir yıldır kahvesinde içilen çayın demini biriktirerek kendi yaptığı küçük saksılara ektiği çiçeklerini büyütmek için kullanıyor.

Yılmaz Alak, gazetecilere yaptığı açıklamadı, her gün kahvesinde içilen çayın demini biriktirerek, bu atık malzemeyi bitkilerine organik gübre olarak uyguluyor. Bu yöntemle hem bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağladığını hem de atıkları değerlendirdiğini belirti.

Çay demindeki besin maddelerinin, özellikle de azot, fosfor ve potasyumun, bitkilerin büyümesine katkı sağladığını ifade eden Alak "Çay demledikten sonra çöpe ya da herhangi başka bir yere atmasına müsaade etmedim. Ben bunları aldım, topladım. Hem ekonomi anlamda hem de daha verimli olduğu için demleri kış boyunca biriktirdim. İlkbahar mevsiminin gelmesine seksilerde ektiğimi değişik çiçeklere gübre niyetini kullanıyorum, hem gübre parasından tasarruf oluyor hem de çevreyi kirletmemiş oluyoruz. Hem de burada benim ektim çiçeklerime dediğimiz güllere, çiçeklere, bitkilere aynı zamanda fayda veriyor. Hem de ekimiz bitkiler bunun sayesinde daha verimi artıyor " diye konuştu.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerini güren Müşterilerin hoşlarına gittiğini ifade eden Alak şunları kaydetti: "Bu tür işi yapan işletmeciler bunu toplasın. Bu denge sistem anlamında da ve gübre anlamında çok iyi bunun yan ısıra çevre kirletmesine azda olsa kesmiş oluyoruz. Ve aynı zamanda ekonomi anlamında da katkı sağlamış oluruz. Çiçeklerin dışında reyhan, maydanoz, dereotu, soğan ve nane ektim. Alanımız dar olduğu için kısıtlı imkanlarla yetiştiriyoruz. Çevreye çok güze kokular veriyor. Bunun yanında müşteri buraya geldiğiniz zaman çiçek kokusu içerisinde çay içiyor"