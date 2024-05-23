Muş’taki yaylalarda konaklayan göçerlerin süt sağım mesaisi başladı

Bir aylık zorlu göç yolculuğunun ardından Şenyayla ve Kozma Dağı yaylalarında çadır kurarak konaklayan göçerler, otlattıkları hayvanların ilk sağımını yaptı. Göçerler, sezon boyunca elde ettikleri sütten yaptıkları peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyor. Batman'dan Şenyayla'ya gelen Selam Tuğal, gazetecilere, yağışlardan dolayı sağıma yeni başladıklarını söyledi.

Kışın 5 ay Mardin Nusaybin İlçesi kırsalında kaldıklarını belirten Tuğal, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Muş'un serin yaylalarında konakladıklarını söyledi. Kadınlar ve çocuklarla birlikte süt sağımına başladıklarını belirten Tuğal, "Sabah akşam olmak üzere günde iki defa sağım yapıyoruz. Burada elde ettiğimiz sütü peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz.

Özellikle peyniri gelen mandıracılara satıyoruz. Bu gün ilk sağıma başladı" diye konuştu. Yaylada kurdukları çadırlarda yaklaşık 5 ay kalacaklarını hatırlatan Tuğal, "Hayvancılığı zor koşullarda yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Başka yapabileceğimiz bir iş yok. O yüzden buna mecburuz. Sene 12 ayı boyunca hayatımız böyle geçiyor. Son bahar mevsiminde koyunların doğum sezonun başladığı için tekrar Mardin'e gidiyoruz. Çünkü kışın oralar daha sıcak "bu açıdan yazıları Doğu Anadolu kışları ise Güney Doğu Anadolu'yu tercih ediyoruz" diye konuştu.

Nusaybin'den yaklaşık 1 ay uzun bir yorucu yolculuğun ardından Muş'un Şenyayla bölgesine geldiklerini belirten besicilerden Adil Tuğal ise, "Bu sene yılın ilk süt sağımına başladık. Bu güne kadar koyunla kuzuların bir arada oldukları için sütü kuzularımız tüketiyordu. Bu günden itibaren sabah ve akşam koyunları sağıyoruz. Yaklaşık bin hayvanımız var" dedi.