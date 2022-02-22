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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Müşteri kartlarını kopyalayıp vurgun yaptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşteri kartlarını kopyalayıp vurgun yaptı
Esenyurt'ta bir restoranda garson olarak çalışan Bülent K., cebine aldığı bir manyetik cihazla müşterilerin kredi kartlarını kopyalayıp hesabına 30 bin lira para aktardı. Bankaların restoranı arayıp şüpheli işlem bildirisi yapması üzerine restoran müdürü polisi aradı. Restoranda inceleme yapan Güven Timleri, hareketlerinden şüphelendiği garson Bülent K.'nın üzerini aradı. Şüphelinin pantolon cebinde bir manyetik cihaz tespit edildi. Polise verdiği ifadede 2 aydır kart kopyalama yaptığını itiraf eden Bülent K., yaklaşık 30 bin lirayı kendi hesabına geçirdiğini" söyledi. Kart kopyalama işini de D.F. isimli şahıstan aldığını belirtti. Garson Bülent K.'nın, müşterilerin kredi kartını kopyaladığı anlar da kameralara saniye saniye yansıdı. Şahsın önce pos cihazına kartı geçirdiği ardından kendi elindeki manyetik cihazdan 3 kez kartı geçirip kopyaladığı anlar görüldü.

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Müşteri kartlarını kopyalayıp vurgun yaptı
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