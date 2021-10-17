Müşterileri istedi 400 kişilik cami yaptırdı

Karabüklü iş insanı Şefik Dizdar, memleketi Safranbolu
ilçesindeki gençlere iş imkânı sağlamak için ilk olarak 500 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikası ile alış veriş merkezi kurdu. AVM'ye koyduğu dilek ve şikâyet kutusundan ise en çok cami isteği geldi. Bunun üzerine kendi arazisine, Türkiye
de bir başka örneği olmayan, safran soğanı şeklinde cami yaptırdı. Camiyi gören vatandaşlar, durup camide namazlarını kılıyor. İçinde 300, dışında 100 kişinin namaz kılabildiği caminin, yörenin özelliğini yansıttığını ve 14 yıldır hizmet verdiğini söyleyen Dizdar, "Sadece AVM ye gelen müşterilerimiz değil aynı zamanda komşu köy olan Çay sakinlerinde hitap ediyor. Gelenler cami önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi. Ali Faik ATAY
/SABAH