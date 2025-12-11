Müzeye döndüren operasyonlar… Osmanlı Subay Kılıçları buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri kaçakçılara seri operasyonlar düzenledi. Fatih, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa İlçeleri'nde toplam 17 adrese 15 farklı operasyon kapsamında baskın yapıldı. 15 farklı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Osmanlı, Roma, Bizans İmparatorlukları Dönemleri'ne ait toplam 552 sikke, Osmanlı Dönemi subay kılıçları, subay kemeri, apolet madalya, fes, nişan, kale tüfeği, piştov, kalkan, berat ele geçirildi. Hristiyanlık inancında kutsal olarak atfedilen ve kiliseler içerisinde ibadetlerde kullanılan ikonalar, tablo ve resimlerin de bulunduğu bin 25 tarihi eser ve obje de operasyonlarda ele geçirildi.

DOLDURULMUŞ TİMSAH BULDULAR

Seri operasyonlarda; Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında satışı ve bulundurulması yasak olan bazı hayvan tahnitleri de bulundu. Timsah tahniti, sülün tahniti, engerek tahniti, ceylan postu, piton derisi, timsah eli ve trofesi, vaşak kafatası, aslan tırnağı, kurt dişi, timsah dişi, fildişi gibi farklı hayvanlara ait uzuvlar, fildişinden imal edilen çeşitli boy ve ebatlarda obje, fildişi, caretta caretta, geyik boynuzu, balina dişi ve bufalo boynuzundan imal edilmiş olan tesbihler de bulundu. Düzenlenen seri operasyonlar kapsamında toplam altı bin 206 adet tarihi eser ve obje ele geçirildiği ifade edildi.

SUÇA KARŞI KARARLILIK VURGUSU

Seri operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlarda ele geçirilenleri inceledi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Bütün suç unsurlarına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.