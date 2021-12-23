Müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü türkücü Faruk Tınaz, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki bir özel hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda Faruk Tınaz'ın çiftliğinde at besiciliği yaptığı ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi. Ünlü türkücü Faruk Tınaz'ın vefatı Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Tedavi gördüğü kanser hastalığı sonrası hayatını kaybeden ünlü türkücü Faruk Tınaz'ın Türkiye Jokey Kulübü'nün Yönetim Kurulu üyesi olduğu için Cuma günü saat 11.00'da İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek.

Tınaz için 25 Aralık Cumartesi günü memleketi Adana'da Kabasakal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.





"SAHNELERE DÖNMEK BENİ KORKUTUYOR" DEMİŞTİ





2019'da Nişantaşı'nda eşi Canan Tınaz ile birlikte objektiflere yansıyan 80'li yılların başarılı sanatçısı Şansım Açıldı – 1989 Ömrümü Çalan Yıllar -1991 Kal Benimle – 1994 Kalbimin Kadını – 1998 Dinlenesi Şarkılar -2007 Yunus Gibi şarkılarıyla hafızalara yer eden Faruk Tınaz, sahnelere dönmek istemediğini belirtmişti.

Tınaz, "Ben en son albümü 2008 yılında çıkardım. O yüzden sahnelere dönmek beni korkutuyor. Sahnede olmak özel hayatımda problem olabilir. O yüzden ben böyle iyiyim. Kendi çiftliğim var. Yarış atları yetiştiriyorum. Yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi, yarışları çoğu zaman kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.