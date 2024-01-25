Huzur Mahallesi'ndeki bir müzikhole dün sabaha karşı 5 kişilik bir grup gelerek içeri girdi. Müzikhol çalışanları bellerinde silahlar olan grubu dışarı çıkarmak istedi. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından grup istemeyerek de olsa dışarı çıktı. Müzikholden ayrılan grupu bir süre sonra motosikletlerle geri döndü. Silahlarını çıkaran saldırganlar müzikholü kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar kaçarken yapılan ihbar üzerine polis ekipleri gelerek inceleme başlattı. Saatler 04.45'i gösterdiğinde saldırgan grup motosiklerlerle yine müzikholün önüne gelerek ateş açmaşa başladı. İnceleme yapan polisler açılan ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Polisin açtığı karşı ateş sonucu saldırganlar kaçtı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Saldırganların açtığı ateşte 2 polis ve 2 müzikhol çalışanı yaralanırken, Mehmet Salih Şalıslıoğlu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken yaralılar da hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirleyerek yakalamak için müzikhol ve çevresindeki kamera görüntülerini toplayarak inceleme başlattı.

Müzikhol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı! Kurşun yağmuruna tutmuşlardı...

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.