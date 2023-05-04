Müzisyen cinayeti zanlısı tutuklandı

Asıl işi kargoculuk olan Cihan Aymaz, zaman zaman Kadıköy Rıhtımı'na gelerek çaldığı saz eşliğinde şarkılar söylüyordu. Önceki gün de yine rıhtıma gelerek hem saz çalıyor hem de şarkılar söylüyordu. Akşam saat 19.00 sıralarında yanına yaklaşan bir kişi çaldığı müzikle ilgili saldırgan tavır sergiledi. Burada kendisini dinleyen bir kadına da laf atarak rahatsız etti. Cihan Aymaz, kadını rahatsız eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi, 'sana ne kardeşim sen işine bak' diye çıkıştı. İkili arasında tartışma başlarken, kadını rahatsız eden kişi, çaldığı parçayı beğenmediğini söyleyerek, bir şarkı ismi söyledi ve bunu çalmasını istedi. Aymaz, kadını rahatsız etmesi nedeniyle bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine istek parçada bulunan kişi cebinden para çıkartarak Aymaz'ın önüne attı ve 'Parasıyla değil mi kardeşim çalacaksın' dedi. Aymaz, kadını rahatsız etmesi nedeniyle çalmayacağını söylemesi üzerine Cihan Aymaz'ın üzerine hamle yaparak bıçağı kalbine sapladı.