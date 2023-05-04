Müzisyen cinayeti zanlısı tutuklandı

Yaralı halde denize düşen Aymaz'ın peşinden denize atlayan şüpheli bir süre daha arbede yaşadıktan sonra denize açılıp kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılıp hastaneye götürülen genç müzisyen hayatını kaybederken şüpheli Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Mehmet Caymaz "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mehmet Caymaz'ın ifadesinde, "Cihan Aymaz isimli şahıs da müzik çalan grubun içerisindeydi. O esnada ben şahıslara seslenerek müzik çalmalarını istedim. Bu isteğimin üzerine karşıda bulunan müzik çalan grup bana bağırmaya başladı" dediği öğrenildi.
Asıl işi kargoculuk olan Cihan Aymaz, zaman zaman Kadıköy Rıhtımı'na gelerek çaldığı saz eşliğinde şarkılar söylüyordu. Önceki gün de yine rıhtıma gelerek hem saz çalıyor hem de şarkılar söylüyordu. Akşam saat 19.00 sıralarında yanına yaklaşan bir kişi çaldığı müzikle ilgili saldırgan tavır sergiledi. Burada kendisini dinleyen bir kadına da laf atarak rahatsız etti. Cihan Aymaz, kadını rahatsız eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi, 'sana ne kardeşim sen işine bak' diye çıkıştı. İkili arasında tartışma başlarken, kadını rahatsız eden kişi, çaldığı parçayı beğenmediğini söyleyerek, bir şarkı ismi söyledi ve bunu çalmasını istedi. Aymaz, kadını rahatsız etmesi nedeniyle bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine istek parçada bulunan kişi cebinden para çıkartarak Aymaz'ın önüne attı ve 'Parasıyla değil mi kardeşim çalacaksın' dedi. Aymaz, kadını rahatsız etmesi nedeniyle çalmayacağını söylemesi üzerine Cihan Aymaz'ın üzerine hamle yaparak bıçağı kalbine sapladı.
DENİZE ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kalbinden bıçaklanan Aymaz denize düştü. Ancak saldırganın durmaya niyeti yoktu. Peşinden atlayarak suyun içinde de darp etmeye devam etti. Cihan Aymaz'ın düştüğü su kana bulanırken, saldırgan açığa doğru yüzerek kaçmaya çalıştı. Yüzerek kaçarken kendisine tepki gösterenlere küfür eden saldırgan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bottaki güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
MÜZİSYEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarılan genç müzisyen Cihan Aymaz ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Cihan Aymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, polise teslim ettiği şüphelinin adının Mehmet Caymaz olduğu belirlendi. Emniyette sorguya alınan Mehmet Caymaz'ın uyuşturucu, yaralama, nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve mala zarar vermeden suç kayıtları olduğu belirlendi. Mehmet Caymaz'ın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
"MÜZİK ÇALMALARINI İSTEDİM"
Cumhuriyet savcısına ifade veren Mehmet Caymaz, Cihan Aymaz'ı daha önceden tanımadığını belirterek, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline gittiğini ve alkol aldığını söyledi. Sahilde bir grubun müzik çaldığını kaydeden şüpheli "Şahıslara seslenerek, müzik çalmalarını istedim. Bu isteğim üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Yanlarına gidince beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden 3'ü 'Seni linç ederiz.' diyerek defalarca tehdit etti. Karşılık vermedim. Sonrasında bu kişiler bir anda üzerime doğru hamle yaptı. 3 kişi olmaları nedeniyle yanımda taşıdığım bıçağı cebimden çıkararak üzerime gelenlere bir defa savurdum. Bu savurma sonucunda şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"KURTARMAK İÇİN ATLADIM"
Aralarında arbede yaşandığını, sonrasında Cihan Aymaz'ın denize düştüğünü anlatan şüpheli Mehmet Caymaz diğer kişiler kendisine saldırmaya devam ederken kavgayı bırakıp denize atladığını söyledi. Mehmet Caymaz, kurtarmak istediği Aymaz'ın kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdü.
Cihan Aymaz'ı açıktan sahile doğru götürdüğünü, kıyıdaki arkadaşlarının Aymaz'ı denizden çıkarttığını aktaran Mehmet Caymaz, Aymaz'ın arkadaşlarının kendisine küfür ettiğini savundu. Mehmet Caymaz, kendisini Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden çıkardığını söyledi.
TUTUKLANDI
Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.