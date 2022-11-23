Müzisyen Onur Şener canice katledilmişti! İddianame kabul edildi

Bunun üzerine İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.

Sanıklardan İlker K'nin elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansıdı.

Adli Tıp Kurumu, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi.

Ayrıca Şener'in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde sanıklardan bazılarının doku izleri tespit edildi.