Müzisyen Onur Şener katledilmişti: İki sanığa müebbet talebi!

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'ONUR'UN HUZURLU UYUMASI İÇİN ADALET İSTİYORUM'

3'ü tutuklu, 5 sanığın, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Onur Şener'in annesi Leyla, babası Erhan ve ablası Pınar Şener katıldı. Tanıkların dinlenmesi ardından söz alan abla Pınar Şener, "Onur'un 5,5 yaşında olan kızı Ceyla, babasının sigaradan dolayı hastalanıp öldüğünü zannediyor. Benim de kızım var 14 yaşında ve her şeyin farkında. Dayısının nasıl katledildiğini biliyor. Ceyla da gün geldiğinde bu gerçeği öğrenecek, biliyorum. Biz bu durumlarla da mücadele ediyoruz. Annem, babam, yeğenim Ceyla ve benim için ve en çok Onur'un huzurlu uyuması için adalet istiyorum" dedi. Onur Şener'in annesi Leyla ve babası Erhan Şener de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.



3 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Mütalaasını açıklayan savcı, eğlence mekanında başlayan tartışmanın dışarıda devam ettiğini, sanıklardan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla ve kırılan bardakların parçalarıyla Onur Şener'e vurduklarını, Şener'in vücudunda çok sayıda kesik yarası bulunduğunu belirtti. Şener'in ölüm nedeninin de boynundaki büyük damar yaralanması olduğunu belirten savcı, sanıklar Karakaş ile Gündüz'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in olaya karıştıklarına dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.