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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Müzisyen Onur’un katillerine 25 yıl hapis

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Müzisyen Onur’un katillerine 25 yıl hapis
Ankara'da şarkıcı Onur Şener'i darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen 5 kişiden 2'sine 25'er yıl hapis cezası verildi. Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında 2 Ekim 2022'de 3 kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırmış, aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener hayatını kaybetmişti. Şüpheliler İlker Karakaş, Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz gözaltına alınmış; Karakaş, Soyalp ve Gündüz tutuklanmıştı. 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle haklarında iddianame hazırlanan 5 şüpheli, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleri de katıldı. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek takdiri indirimle cezayı 25 yıla düşürdü. Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

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Müzisyen Onur’un katillerine 25 yıl hapis
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