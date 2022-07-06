Müzisyen Yusuf Can Döğüşçü davasında mütalaa verildi! Yangını çıkartan sanığa müebbet hapis talebi

İstanbul Kadıköy'de 29 Haziran tarihinde bir binanın birinci katında çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yangının odalarından çıktığı anlaşılan şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya hakkında apartman yönetimiyle tartıştığı için tepki olarak daireyi ve eşyaları yaktıkları iddiasıyla 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
YUSUF CAN DÖĞÜŞÇÜ'NÜN ODA ARKADAŞI KONUŞTU
İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut S. cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Yusuf Can Döğüşçü'nün oda arkadaşı Ahmet Yılmaz A., "Yusuf Can'la 6 ay oda arkadaşlığı yaptık. Olay günü olaydan 6 saat önce Yusuf Can'la işten geldik. İşi olmadığını söyleyince birlikte dışarı çıktık. Bir süre gezip gece 03.00 saatlerinde geri geldik. Apartın 1. katında kalıyorduk. Sonra uyuduk, ben bir arkadaşın odasında kalmıştım, Yusuf kendi odasında kaldı" dedi.
"HER YER SİMSİYAHTI, KURTARMAK İSTEDİM AMA.."
İfadesinin devamında sabaha karşı 'Yangın var' bağrışlarını duyduğunu söyleyen tanık Ahmet Yılmaz A., "Gözlerimi açtığımda her yer simsiyahtı. Hiçbir şey göremiyordum. Duman olduğu için duvarlara tutunarak Yusuf'un olduğu odaya geçtim. Kapıyı açıp kendisini uyandırma düşüncesiyle içeri girdim. İçerisi yandığı için ilerleyemedim. Bana destek verip beni dışarı çıkardılar. Dışarı çıktığımda ambulans ve itfaiyeyi aradım. Ardından da bizi ifade için karakola götürdüler" şeklinde konuştu.
YANGINI ÇIKARTIP KAÇTIĞI VURGULANDI
Duruşmada verilen savcılık mütalaasında ise sanıklar Burak K. ve Mahmut S.'nin kaldıkları odada Mahmut S.'nin eşyaları tutuşturmak suretiyle yangın çıkartıp aparttan ayrıldığı, yangında hayatını kaybeden Yusuf Can Döğüşçü'nün otopsi raporunda 1. derece yanık oluştuğu ve karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklı yaşamını yitirdiği, sanık Mahmut S.'nin suçtan kurtulmaya yönelik savunmaları, tanıkların anlatımları, otopsi raporu ve tüm deliller kapsamında sanıkların cezalandırılması gerektiği beliritildi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Sanık Mahmut S.'nin yangına engel olmak isteyen diğer sanık Burak K.'yı ittiğinin altının çizildiği mütalaada, sanık Mahmut S.'nin 'Yangın çıkarma suretiyle adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, sanık Burak K.'nin ise başından beri üzerine atılı suçu kabul etmemesi, ifadelerinin çelişkiye düşmemesi, mahkumiyetine kesin ve inandırıcı somut delil elde edilememesinden kaynaklı beraatine karar verilmesi talep edildi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Mahkeme duruşma sonu, taraf avukatlarnın mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine ve tutuklu sanık Mahmut S.'nin tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.