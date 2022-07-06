Müzisyen Yusuf Can Döğüşçü davasında mütalaa verildi! Yangını çıkartan sanığa müebbet hapis talebi

"HER YER SİMSİYAHTI, KURTARMAK İSTEDİM AMA.."

İfadesinin devamında sabaha karşı 'Yangın var' bağrışlarını duyduğunu söyleyen tanık Ahmet Yılmaz A., "Gözlerimi açtığımda her yer simsiyahtı. Hiçbir şey göremiyordum. Duman olduğu için duvarlara tutunarak Yusuf'un olduğu odaya geçtim. Kapıyı açıp kendisini uyandırma düşüncesiyle içeri girdim. İçerisi yandığı için ilerleyemedim. Bana destek verip beni dışarı çıkardılar. Dışarı çıktığımda ambulans ve itfaiyeyi aradım. Ardından da bizi ifade için karakola götürdüler" şeklinde konuştu.