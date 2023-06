My Little Pony Karakterleri - My Little Pony Karakterleri İsimleri, Güçleri ve Özellikleri

Çocukların keyifle izlediği film çeşitleri arasında ilk sırada animasyon tarzı çizgi film ve diziler gelmektedir. My Litty Pony de bu çizgi dizileri arasında yer almaktadır. Daha çok kız çocukları tarafından izlenen bu dizi, birbirinden farklı karakterleri ve onların maceralarını anlatmaktadır. Bu yazımızda sizler için My Little Pony karakterlerinin isimleri ile My Little Pony karakterleri güçleri ve özellikleri ile alakalı detayları paylaştık.

My Little Pony Karakterleri

My Little Pony anime dizisi, Kanada&Amerika yapımı bir dizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizideki yer alan karakterler hayvanlardan oluşmaktadır. Toplam dokuz sezondan meydana gelen bu dizide her sezon farklı bir konu işlenmektedir. Bu çizgi dizinin ana teması arkadaşlık ve dostluk üzerinedir. Çocukların severek izlediği bu dizide bahsi geçen karakterler altı midilli atıdır. Bu atlardan biri Twilight Sparkle ismiyle öne çıkan ve tek boynuza sahip olan bir attır. Dizide yer alan tüm midilli atlarının kendine has farklı güçleri ve özellikleri bulunmaktadır. Bu anime dizinin temel yapı taşları olarak nitelendirilen karakterleri dışında başka karakterlerde yer almaktadır. Bu karakterlerin bazıları şunlardır:

Photo Finish

Prenses Luna

Discord

Princess Cadance

Tirek

Storm King

Sunset Shimmer

Flash Sentry

Grubber

Queen Novo

My Little Pony İsimleri Nelerdir?

My Little Pony animasyon dizisi daha çok dört ile yedi yaş grubuna yönelik bir dizidir. Ancak dizi çok keyifli ve sürükleyici olduğu için her yaş grubu rahatlıkla izleyebilmektedir. Bu dizinin her bir bölümünde arkadaşlık teması işlenmekte ve arkadaşlık ile ilgili önemli dersler vermektedir. Günümüzde birçok animasyon dizisi seven kişi My Little Pony arkadaşlık sihirlidir karakterleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmayı istemektedir. Bu dizide toplam altı önemli karakter mevcuttur. Bu karakterlerin tamamı sevimli midilli atlarından oluşmaktadır. Bu çizgi dizide yer alan temel karakterlerin isimleri ve güçleri ise şöyledir: