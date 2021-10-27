Nafaka isteyen eşini bıçakladı: 500 liraya 12 bıçak darbesi

Şahinbey ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ali Çakır (62), boşanmak üzere olduğu ve annesiyle yaşayan eşi Behiye Çakır'ın (56) bulunduğu eve gelerek tartıştı. Ayda 500 lira nafaka isteyen eşinden bu talebinden vazgeçmesiini isteyen Çakır, olumsuz yanıt üzerinde eşine saldırdı. Eve giren kadın kapıyı kapatmaya çalışırken buna engel olan Ali Çakır elindeki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Çakır çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, eşini canice bıçaklayan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.