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Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:05 Son Güncelleme: 27.10.2021 16:16

Nafaka isteyen eşini bıçakladı: 500 liraya 12 bıçak darbesi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Nafaka isteyen eşini bıçakladı: 500 liraya 12 bıçak darbesi

Gaziantep'te bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 62 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralan kadın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Şahinbey ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ali Çakır (62), boşanmak üzere olduğu ve annesiyle yaşayan eşi Behiye Çakır'ın (56) bulunduğu eve gelerek tartıştı. Ayda 500 lira nafaka isteyen eşinden bu talebinden vazgeçmesiini isteyen Çakır, olumsuz yanıt üzerinde eşine saldırdı. Eve giren kadın kapıyı kapatmaya çalışırken buna engel olan Ali Çakır elindeki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Çakır çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, eşini canice bıçaklayan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.

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Nafaka isteyen eşini bıçakladı: 500 liraya 12 bıçak darbesi
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