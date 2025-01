Nahl Suresi, Allah'ın insanlara sunduğu sayısız nimeti ve bu nimetlerin üzerindeki ilahi hikmeti detaylı bir şekilde ele alan bir suredir. Sure, insanın bu nimetlere karşı şükran duygusunu nasıl ifade etmesi gerektiğine dair güçlü bir rehber sunar. Allah, yarattığı her şeyde insanın faydasına ve düşünmesine vesile olacak bir anlam saklamıştır. Nahl Suresi 67-68-69. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın hikmetinin ve rahmetinin doğadaki her varlıkta gözlemlenebileceğini hatırlatır.

Nahl Suresi 67-68-69. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 67-68-69. Ayet Okunuşu

67. Ayet: Ve min semaratin nehıyli vel a'nabi tettehızune minhü sekerav ve rizkan hasena inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya'kılun

68. Ayet: Ve evha rabbüke ilen nahli enittehızı minel cibali büyutev ve mineş şeceri ve mimma ya'rişun

69. Ayet: Sümme külı min külles semarati feslükı sübüle rabbiki zülüla yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fıhi şifaül linnas inne fı zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun

Nahl Suresi 67-68-69. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

67. Ayet: Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.

68. Ayet: Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin."

69. Ayet: "Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir." Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.