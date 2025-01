Nahl Suresi, Allah'ın sunduğu nimetlerin karşısında insanın sergilemesi gereken tutumu ele alan bir suredir. Bu sure, insana verilen imkanlar ve bunların ardındaki ilahi düzen üzerine derinlemesine düşünmeyi teşvik eder. İnsan, sahip olduğu her şeyi Allah'ın rahmetine borçludur ve bu borcun gereği olarak şükretmelidir. Nahl Suresi 85-86-87. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın sahip olduğu her nimetin bir sınav olduğunu ve bu nimetler karşısında bilinçli bir tutum sergilemesi gerektiğini gösterir.

Nahl Suresi 85-86-87. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 85-86-87. Ayet Okunuşu

85. Ayet: Ve iza raellezıne zalemül azabe fe la yühaffefü anhüm ve la hüm yünzarun

86. Ayet: Ve iza raellezıne eşraku şürakaehüm kalu rabbena haülai şürakaünellezıne künna ned'u min dunik fe elkav ileyhimül kavle inneküm le kazibun

87. Ayet: Ve elkav ilellahi yevmeizinis seleme ve dalle anhüm ma kanu yefterun

Nahl Suresi 85-86-87. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

85. Ayet: O zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez.

86. Ayet: Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki: "Rabbimiz! Bunlar, seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır." Koştukları ortaklar da onlara: "Siz elbette yalancılarsınız" diye laf atacaklar.

87. Ayet: Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur.