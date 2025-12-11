Haberler Yaşam Haberleri Nallıhan’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çayırhan ve Nallıhan'dan işçileri taşıyan servis aracının, Nallıhan–Göynük yolu üzerinde kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 14 kişi Göynük, Bolu ve Nallıhan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

