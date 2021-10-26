Namaz Duaları İsimlemleri - Namazda Okunan Ve Beş Vakit Namaz Kıldıktan Sonra Okunacak Dualar Nelerdir?

İslam'ın ikinci şartı olarak kabul edilen namaz en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dünya hayatı sonra erip ahiret hayatı başladığında ilk sorguya çekilecek olan konu olduğu belirtilmiştir. Müslümanlar için farz olan namaz kılmak dinin en temel direği olarakta bilinir. Namaz duaları da özellikle namaza yeni başlayan kişiler tarafından sıkça araştırılır. Namaz duaları ile namazda okunan dualar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. Namaz duaları, namazda okunan dualar ve namazdan sonra okunacak dualar ile ilgili detaylara bu başlık altında yer verdik.

NAMAZDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

Beş vakit namaz kılarken okunacak dualar özellikle namaz kılmaya yeni başlayanlar tarafından merak edilmektedir. İbadetini en doğru şekilde ve sünnete uygun olarak eda etmek isteyenler namaz duaları hakkında detaylı bilgilere bu başlık üzerinden ulaşabilecek.

Namaz duaları şöyle;

Namaz dualarını okumak için duaların üzerine tıklayabilirsiniz.

NAMAZ DUALARI

SÜBHANEKE DUASI OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜPHANEKE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

ETTEHİYYATÜ DUASI OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

ALLAHÜMME SALLİ DUASININ OKUNUŞU

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME SALLİ DUASININ TÜRKÇE MEALİ

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME BARİK DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli

İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME BARİK DUASI ANLAMI

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline

bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e

(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.

Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

RABBENA ATİNA DUASI OKUNUŞU

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

RABBENA ATİNA DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

RABBENAĞFİRLİ DUASI OKUNUŞU

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

RABBENAĞFİRLİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla."

KUNUT DUASI 1 OKUNUŞU

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

KUNUT DUASI 1 TÜRKÇE ANLAMI

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni

isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT 2 DUASI OKUNUŞU

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

KUNUT 2 DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya

çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Namazda sırasıyla okunan namaz sureleri ise şöyle;

Namazda okunan sureleri okumak için üzerine tıklayınız.

NAMAZDA OKUNAN SURELER OKUNUŞU VE ANLAMI

FİL SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Li'î lâfi Kurayş'in



2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf



3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt



4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,



2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,



3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!



4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

MAUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

KEVSER SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



İzâ câe nasrullahi velfeth



Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ



Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,



İnsanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.



Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşte yanacak.

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Kul hüvellâhü ehad



2- Allâhüssamed



3- Lem yelid ve lem yûled



4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- De ki; O Allah bir tektir.



2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).



3- Doğurmadı ve doğurulmadı



4- O 'na bir denk de olmadı.

NAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

FELAK SURESİ OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi dinle! Felak Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

FELAK SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

Vakit namazlarının bitiminde tesbihat yapılırken, öncesinde ise yine bazı dualar okunur. Tesbihat ve okunacak dualar şöyle;

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayet el Kursi okunur.

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

Burada dua edilir.

"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.