Namazla alay eden güvenlik görevlisi serbest bırakıldı

Üzerinde güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahıs namazla alay ettiği anları sosyal medya platformunda paylaştı. Tepki toplayan paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Özel Güvenlik" kıyafeti giyen bir kişinin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden namaz kılma videosu paylaşması ve videoda "Atatürk'ü Ekber" şeklinde ifade kullanması üzerine soruşturma başlattı. İncelemeye alınan söz konusu video paylaşımını yaptığı tespit edilen D.Y., İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyette ifadesi alınan D.Y., sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen D.Y., serbest bırakıldı.