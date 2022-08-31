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Giriş Tarihi: 31.8.2022 15:32

Napoli’nin Sırrı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Napoli’nin Sırrı filmi oyuncuları kimler?

Napoli’nin Sırrı filmi, bu gece Show TV ekranlarında film severlerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in oturduğu filmin başrolünde Giovanna Mezzogiorno yer alıyor. Filmi yayın akışında gören izleyiciler, Napoli’nin Sırrı filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Napoli'nin Sırrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Napoli'nin Sırrı filmi nerede çekildi? İşte, filme dair tüm merak edilenler…

Napoli’nin Sırrı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Napoli’nin Sırrı filmi oyuncuları kimler?

Drama ve aşk türlerindeki Napoli'nin Sırrı filmi, bu gece Show TV ekranlarında olacak. Türkiye'de Ekim 2018'de vizyona giren film, 1 saat 53 dakika sürmektedir. Filmde sorgulanan en önemli konulardan biri de aşkın ne olduğu ve ne anlama geldiğidir. İtalya'nın sokaklarında gizem türünün çekiciliğini sonuna kadar kullanan Napoli'nin Sırrı filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Peki, Napoli'nin Sırrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, tüm detaylar…

NAPOLİ'NİN SIRRI KONUSU

Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli'de gittiği bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana, hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Genç kadın, hayatının değişeceğini, her şeyin güzel olacağını düşlerken, Andrea'nın buluşmaya gelmemesi genç kadını hayal kırıklığına uğratır. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu karanlık sırrın gizemini çözebilecek midir?

NAPOLİ'NİN SIRRI OYUNCU KADROSU

Orijinal adı Napoli Velata olan filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Giovanna Mezzogiorno
  • Alessandro Borghi
  • Anna Bonaiuto
  • Peppe Barra
  • Biagio Forestieri
  • Luisa Ranieri
  • Maria Pia Calzone
  • Carmine Recano
  • Angela Pagano

NAPOLİ'NİN SIRRI NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaristliğini Gianni Romoli'nin üstlendiği filmin tamamı İtalya'nın Napoli şehrinde çekildi.

NAPOLİ'NİN SIRRI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

28 Aralık 2017 tarihinde İtalya'da vizyona giren Napoli'nin Sırrı filmi, Türkiye'de Ekim 2018'de vizyona girdi.

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Napoli’nin Sırrı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Napoli’nin Sırrı filmi oyuncuları kimler?
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