Napoli’nin Sırrı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Napoli’nin Sırrı filmi oyuncuları kimler?

NAPOLİ'NİN SIRRI KONUSU

Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli'de gittiği bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana, hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Genç kadın, hayatının değişeceğini, her şeyin güzel olacağını düşlerken, Andrea'nın buluşmaya gelmemesi genç kadını hayal kırıklığına uğratır. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu karanlık sırrın gizemini çözebilecek midir?