Napoli’nin Sırrı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Napoli’nin Sırrı filmi oyuncuları kimler?

Drama ve aşk türlerindeki Napoli'nin Sırrı filmi, bu gece Show TV ekranlarında olacak. Türkiye'de Ekim 2018'de vizyona giren film, 1 saat 53 dakika sürmektedir. Filmde sorgulanan en önemli konulardan biri de aşkın ne olduğu ve ne anlama geldiğidir. İtalya'nın sokaklarında gizem türünün çekiciliğini sonuna kadar kullanan Napoli'nin Sırrı filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Peki, Napoli'nin Sırrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, tüm detaylar…
Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli'de gittiği bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana, hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Genç kadın, hayatının değişeceğini, her şeyin güzel olacağını düşlerken, Andrea'nın buluşmaya gelmemesi genç kadını hayal kırıklığına uğratır. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu karanlık sırrın gizemini çözebilecek midir?